Tras la polémica que se presentó durante la semana por la Feria Popular de Brujería: espiritualidades no hegemónicas en el claustro de Comfama que se está desarrollando este viernes y sábado, la comunidad católica realizó un plantón en rechazo a este evento que tiene lugar en Medellín.

Diferentes laicos y ciudadanos se reunieron en el atrio de la iglesia de San Ignacio, sobre las 11 de la mañana de este viernes para, según ellos, reparar por los actos de brujería y espiritualidades no hegemónicas promovidas por la Caja de Compensación Familiar Comfama.

La movilización y el rosario fue llamado 'Plantón contra el satanismo'. En el marco del rosario público de Colombia” y durante este realizaron oración, exorcismo y rociaron agua bendita.

El concejal de Medellín, Brisvani Alexis Arenas Suaza, rechazó esta feria y aseguró que los antioqueños y los creyentes ya se pronunciaron porque estas culturas no los representan.

Rechazo categóricamente este tipo de eventos que promueven prácticas contrarias a los valores y tradiciones de nuestro pueblo antioqueño y medellinense.



Rosa Mesa, ciudadana que estuvo en el plantón, manifestó que Colombia es un paísconsagrado al corazón de Jesús y asistió para rechazar este evento. Mientras que Fabiana Zuluaga expresó que Comfama siendo una caja de compensación no tiene por qué promover este tipo de festivales. El evento contará con diferente programación cultural, gastronómica y literaria durante los dos días de la feria.

