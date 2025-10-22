La subsecretaria de Derechos Humanos y Paz, María Patricia Giraldo, informó que el departamento está atravesando una crisis humanitaria por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales en las zonas rurales de Antioquia.

Según indicó la funcionaria, son cinco municipios los que han reportado la llegada de familias desplazadas a sus cascos urbanos, debido de las presiones y combates entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc por el control del territorio y las rentas ilícitas.

Las localidades afectadas son Anorí, El Bagre, Briceño, Valdivia y Tarazá, comunidades que han estado recibiendo acompañamiento desde las diferentes entidades de la Gobernación de Antioquia.

"También nos hemos venido articulando con la fuerza pública en estos territorios, sobre todo en los rurales para que se puedan brindar las condiciones de seguridad para cuando las familias decidan regresar, lo puedan hacer", dijo la funcionaria.

En cuanto al municipio de Briceño, desde la Secretaría de Salud están brindando atención médica con diferentes especialistas a los más de dos mil desplazados que llegaron procedentes de 21 veredas de esta localidad.

La subsecretaria de Derechos Humanos y Paz de Antioquia agradeció a todas las entidades internacionales que se han vinculado para brindar apoyo y acompañamiento en estos momentos de emergencia humanitaria.

Así mismo, señaló que llegarán a esos municipios con una oferta institucional para la prevención del reclutamiento de menores de edad, reconocimiento de explosivos y derechos humanitarios.

Las autoridades informaron que algunas personas han decidido regresar a sus veredas, pese al miedo que los rodea.

La Alcaldía de Briceño decretó toque de queda entre las 9:30 de la noche y las 5:30 de la mañana del día siguiente, esto debido a la llegada de los desplazados y el accionar de los grupos ilegales.

