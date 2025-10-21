Familias pertenecientes a las comunidades afro, indígenas y campesinas del Urabá antioqueño llegaron con pancartas, vuvuzelas y cánticos a la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada Apartadó para pedir soluciones a sus procesos de restitución.

Según indicaron estas personas en medio de la manifestación, los procesos no están avanzando y mientras las familias continúan esperando justicia, los jueces siguen recibiendo sus sueldos sin mostrar ningún resultado.

Además, afirmaron que las sentencias ya existen, pero no se estarían cumpliendo porque los jueces dicen que no hay helicópteros o acompañamiento de la fuerza pública para ingresar a los predios.

Ayineth Pérez, una de las lideres de tierras en esta subregión, afirmó que los jueces constantemente están repitiendo las mismas excusas y las comunidades permanecen desprotegidas en este territorio.

"Hay sentencias listas, pero los jueces dicen que no pueden entrar. Por seguridad para ellos sí hay excusas, pero para el campesino no hay garantías. Pedimos justicia, no favores. Si el Estado les paga millones, que trabajen, porque la gente se está muriendo esperando la restitución", dijo Pérez.

Margarita Durando, una de las reclamantes de tierras, manifestó que lleva más de una década esperando una respuesta por parte de las entidades del Estado y que muchas personas han fallecido esperando que les cumplan las promesas de reparación.

"La reclamación es mía desde 2013. Han pasado los años y se han muerto tres hermanos míos esperando que esto se haga realidad", expresó Margarita Durando.

Durante esta jornada de protesta, los asistentes le solicitaron al Gobierno Nacional que revise el trabajo de los jueces encargados de los procesos y si es necesario, que los reemplace, pero necesitan respuestas urgentes.

Estas comunidades anunciaron que seguirán su movilización por las calles de Urabá hasta que les garanticen las restituciones de las tierras y que cumplan las sentencias que están archivadas en los despachos judiciales de Urabá.

Fuente: Sistema Integrado de Información