La Alcaldía de Guarne, oriente antioqueño informó que este viernes se presentaron fuertes precipitaciones en esta localidad, acompañadas de granizo, el cual generó daños en cultivos y propiedades.

Según el informe preliminar entregado por el mandatario local, Mauricio Grisales en la UPR Yolombal, especialmente en la vereda La Mejía, sector Los Rúa, se reportan afectaciones en cultivos y en algunas viviendas tras la fuerte granizada que se presentó en las últimas horas.

Además, afirmó que se encuentran adelantando los recorridos y evaluaciones de todos los sectores del municipio para entregar el consolidado de las afectaciones en generar y así, poder comenzar con las intervenciones necesarias para atender dicha situación.

Lea también: Gustavo Petro responde a sanción de EE. UU. y califica su inclusión en la Lista Clinton como “propuesta mafiosa”

El alcalde aseguró que el año anterior la UPR Yolombal también se vio afectada por las temporadas de lluvias, donde se presentaron daños y perdidas de cultivos, afectando a los agricultores de este sector.

“Estamos muy atentos para poderlos apoyar, darle esa mano ayuda, esa ayuda significativa y de verdad, pues que realmente esto no lo contiene nadie, son hechos de la naturaleza, pero gracias a Dios Guarne no tiene afectaciones como hay en otras zonas del país”, fueron las palabras del mandatario.

También puede leer: Savia Salud y Nueva EPS presentan cartera superior a $1.9 billones con la red pública de salud de Antioquia

Por otra parte, en el Valle de Aburrá también se presentaron fuertes precipitaciones, especialmente en el corregimiento de Santa Elena. En cuanto a los municipios de Barbosa, Envigado e Itagüí, se registraron lluvias de baja a moderada intensidad, según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá.

Otro de los municipios que se ha visto afectado por las fuertes lluvias es el distrito de Turbo, donde se reportan inundaciones hasta del 80% en esta localidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información