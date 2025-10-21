Autoridades en Medellín se pronunciaron recientemente sobre la preocupación que existe respecto a un supuesto plan para desestabilizar ciudades con protestas violentas. Según lo manifestado por el secretario Manuel Villa, las autoridades locales no se prestarán para la instrumentalización a través de la protesta social: "Tanto el alcalde y nosotros como equipo, como institucionalidad local, hemos dejado la postura demasiado clara. Nosotros estamos representando el Gobierno de una ciudad que no se va a prestar para que Medellín sea un escenario de instrumentalización del fenómeno de la protesta social".

Fue tajante en señalar Manuel Villa que en Medellín se protege y se garantiza la protesta social. Las manifestaciones que sean sociales y pacíficas si no cumple con estos factores, según lo manifestado por el secretario, se convierte en vandalismo: "Donde hay vandalismo nosotros como autoridades locales vamos a intervenir. Lo haremos de manera articulada con las capacidades que nos da la ley, con la Fuerza Pública, con nuestro personal, siempre en el marco de la legalidad y con contundencia, carácter y con orden".

Cabe indicar que días atrás el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, señaló que por parte del Gobierno se estaría generando una “comisión nacional” para presionar las acciones de los gobiernos locales. Tras lo mencionado por parte del presidente Petro, que pidió a la Policía disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar investigación penal tras las manifestaciones pro – Palestina en la capital de Antioquia.

Según lo indicado por el mandatario local, desde el Gobierno crearán una comisión a nivel nacional “Para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismo mandan”.

Fuente: Sistema Integrado de Información