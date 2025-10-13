EPM anunció, este lunes 13 de octubre, el restablecimiento del servicio de acueducto a 1.139.853 usuarios de los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, al igual que en sectores del norte y centro-oriente del Distrito de Medellín, después de la interrupción programada para realizar las obras de modernización de la planta Manantiales.

De acuerdo con EPM, el servicio se presta con normalidad en los 26 circuitos programados para interrupción. El último de los circuitos que faltaba por ingresar de nuevo al sistema de acueducto era Niquía y entró en operación en la madrugada de este lunes.

Desde la entidad se entregaron algunas recomendaciones para el momento del restablecimiento:

- La red necesita estabilizarse, por lo que es importante usar el agua de forma moderada cuando regrese. Si todos los usuarios consumen altas cantidades, de manera simultánea, el sistema tardará más en normalizarse y tomará más tiempo que todas las viviendas y comercios del sector tengan nuevamente agua.

-Al inicio el agua puede salir turbia. Esto es normal, hace parte del proceso de estabilización de las redes y es una situación temporal. Sin embargo, se recomienda esperar a que el agua recupere sus condiciones habituales para consumirla y lavar prendas.

-Si para el momento de restablecerse el servicio de acueducto, todavía se tiene agua almacenada, se recomienda aprovecharla para regar plantas, limpiar o lavar baños.

- Si el agua llega con un color diferente, se sugiere no usar blanqueador en ropa o pisos hasta que el color vuelva a la normalidad.

La modernización de la planta Manantiales permitirá fortalecer la infraestructura del sistema, incorporar nuevas tecnologías, optimizar los procesos de potabilización y asegurar agua potable de calidad para los próximos 50 años.

