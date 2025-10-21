El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó este martes un balance final de las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en la capital antioqueña.

Las emergencias se concentraron principalmente en las comunas de Belén, La América, Laureles–Estadio y Robledo, así como en el corregimiento de Altavista, especialmente en el sector "Mano de Dios".

De acuerdo con el mandatario local, también se reportaron afectaciones en el barrio El Naranjal y en algunos sectores de Belén, donde se presentaron inundaciones en vía, lo que obligó la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.

Le puede interesar: Caso Uribe: Tribunal Superior de Bogotá absuelve al exmandatario del delito de soborno en actuación penal

Uno de los hechos más destacados se registró cuando un motociclista fue arrastrado por la corriente, pero logró, según el Gutiérrez, ser rescatado a tiempo por los bomberos, evitando una tragedia.

En el corregimiento de Altavista, la quebrada Altavista se desbordó parcialmente en el sector Manos de Dios, generando una creciente en la zona conocida como La Buga.

Además, según informó el mandatario, gracias a las obras hidráulicas adelantadas en los últimos meses en esta zona de Altavista se logró evitar una emergencia de mayor magnitud.

Asimismo, en la comuna 7 Robledo, precisamente en el sector Olaya Herrera, un deslizamiento de tierra provocó el colapso de una vivienda de madera. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

"La familia afectada ya está siendo atendida por el equipo social de la Alcaldía de Medellín", dijo el mandatario en su cuenta en X.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) informó que durante la emergencia se monitorearon 16 quebradas en nivel de riesgo naranja, es decir, al borde del desbordamiento, y se reportaron 13 quebradas que efectivamente se salieron de su cauce en distintos puntos de la ciudad.

Le puede interesar: "Tenemos esperanza de que las relaciones se normalicen, hubo compromisos con McNamara": embajador Daniel García-Peña

El SIATA también reportó un total de doce descargas eléctricas en el Valle de Aburrá: siete en Medellín, tres en Sabaneta, una en Caldas y una en Itagüí.

Según el informe técnico, el evento de precipitación se originó en el sur del Valle de Aburrá, donde se formó un sistema de lluvias que se desplazó rápidamente hacia el noroccidente, generando fuertes precipitaciones en los municipios del sur y en el occidente de Medellín.

Posteriormente, las lluvias se extendieron hacia Bello, y aunque disminuyeron su intensidad durante la madrugada, persistieron hasta cerca de las 6 de la mañana.

Fuente: Sistema Integrado de Información