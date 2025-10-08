El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, reiteró la recompensa por Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’ o ‘Fantasma’, cabecilla de la subestructura ‘Pacificadores de Samaná’ del Clan del Golfo.

De acuerdo con el mandatario regional, la Gobernación dispone de hasta 100 millones de pesos por las informaciones que permita la captura de este hombre, que tiene un amplio prontuario criminal; y actualmente tiene injerencia en el oriente y Magdalena Medio antioqueño.

Hay que indicar que, este hombre habría asumido el rol de Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’ quien era el jefe del Clan del Golfo y quien fue dado de baja por las autoridades.

Igualmente, Rendón Cardona ofreció una recompensa por información que permita la identificación y captura de los responsables de los robos ocurridos en la autopista Medellín-Bogotá. “Nosotros, buscando afianzar las condiciones de seguridad”, indicó.

Los anuncios fueron entregados en medio de un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado este martes 7 de octubre junto con los alcaldes de la zona Bosques -San Luis, Cocorná y San Francisco y el Ejército, la Policía Nacional, Fiscalía y organismos de control.

Cabe mencionar que, la Gobernación ofrece el mismo valor de recompensa por alias Guaricho, integrante del Frente 36 de disidencias FARC y por alias Primo Gay, cabecilla de este frente, presunto responsable del ataque contra la fuerza pública en el municipio de San Andrés de Cuerquia, norte del departamento, que dejó al soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte asesinado y dos más heridos. Además, quien podría estar detrás del homicidio de Juan Camilo Espinoza, concejal de San Andrés de Cuerquia, perpetrado en el mes de junio de este año por un menor de edad.

Fuente: Sistema Integrado de Información