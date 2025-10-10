Niños heridos por explosivo de las disidencias de las Farc en Antioquia son atendidos en el Pablo Tobón

Los dos menores de edad que fueron víctimas de un artefacto explosivo instalado por cuenta de las disidencias de las Farc en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia fueron trasladados a un centro médico en Medellín donde están recibiendo atención especializada debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las autoridades, los niños están siendo atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe, ubicado en la capital antioqueña y uno de ellos sufrió la amputación de uno de sus brazos, la otra menor de edad presenta una herida en el estómago. Los niños tienes 8 y 6 años de edad.

De acuerdo con el Ejército Nacional, este acto es una flagrante violación al DIH, por parte del Frente 36 de las Disidencias de las Farc, bajo el mando de los alias “Primo Gay” y “Richar”, responsables de la instalación de artefactos explosivos improvisados en las veredas del municipio de San Andrés de Cuerquia y agregaron que es en una flagrante violación al principio de distinción.

“Estas acciones criminales e indiscriminadas ponen en grave riesgo la vida e integridad de niños, campesinos y demás habitantes de la zona rural, así como de los miembros de la Fuerza Pública que cumplen su deber constitucional de proteger a la población”, aseguró el Ejército en un comunicado.

Desde la entidad castrense rechazaron el empleo de métodos y medios prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y atentan contra la paz y la seguridad de las comunidades rurales.

El gobernador de Antioquia anunció que, denunciará este ataque ante la comunidad internacional pues señaló son claras violaciones al DIH.

“El actual gobierno colombiano suele restarles importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total. Me dicen que los criminales de Farc andan preocupados por la repercusión de este hecho. Pero su terrorismo no se puede esconder, para eso no hay perdón ni en la tierra, ni en el cielo: van es para la cárcel o el infierno”, aseguró en un trino.

Fuente: Sistema Integrado de Información