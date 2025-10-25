El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Yarumal, Antioquia, admitió acción de tutela promovida por el personero municipal de Briceño, Wilmer Moreno Sánchez, en favor de la población desplazada de ese municipio, ubicado al norte antioqueño.

Esta acción es contra la Presidencia de la República, Ministerio de la Igualdad y Equidad, Ministerio del Interior y de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por considerar la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la población desplazada.

Dentro de esta acción se vinculó a la Alcaldía de Briceño, Gobernación de Antioquia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional. A fin de que, en el término de tres días hábiles, se pronuncien respecto a la acción de tutela.

De igual forma, se ordenó a la Unidad para las Víctimas, “Para brindar de manera inmediata, continua y subsidiaria la ayuda humanitaria de emergencia en alimentación, alojamiento temporal, kits de aseo a las más de mil (1.000) familias y más de dos mil (2.000) personas desplazadas en el municipio de Briceño, sin condicionarla a la entrega de un censo definitivo o depurado, en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y al carácter imperativo y urgente de la ayuda humanitaria."

Esto por cuenta de lo denunciado recientemente por el alcalde de Briceño, Noe de Jesús Espinosa, quien aseguró que se han estado agotando las ayudas que les han llegado. Además, contó que diariamente se están gastando dos cerdos para alimentar a los desplazados y la ayuda del Gobierno Nacional no todavía no llegan.

A esta municipalidad han llegado algo más de 2.000 desplazados de 21 veredas de esta localidad por cuenta de amenazas del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes obligaron a estas personas a salir de hogares y dejar todas sus pertenencias, incluido sus animales.

