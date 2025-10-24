La Personería Distrital de Medellín, mantiene alerta sobre la situación que enfrentan los cerca de 275.000 afiliados a la Nueva EPS en el Distrito.

Recientemente la Personería en su calidad de Agencia del Ministerio Público, señaló que, a pesar de las medidas adoptadas y de la existencia de un Agente Interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, “persisten fallas graves y sistemáticas que comprometen la atención oportuna y la garantía del derecho fundamental a la salud de miles de usuarios”.

Le puede interesar: "No nos afecta en nada": Petro sobre el retiro de la ayuda económica de Estados Unidos

Entre las principales problemáticas identificadas se destacan los retrasos en la asignación de citas especializadas, demoras en cirugías y exámenes diagnósticos, barreras en la continuidad de tratamientos médicos, y dilaciones en la entrega de medicamentos de alto costo, lo que ha generado una sobrecarga crítica en los servicios de urgencias y un incremento de la judicialización por vía de tutela.

De acuerdo con la información recopilada por esta entidad, durante 2024 se interpusieron aproximadamente 1.106 acciones de tutela contra la Nueva EPS, y con corte al 30 de septiembre de 2025, ya se registran 2.395 acciones de tutela y 1079 incidentes de desacato.

Actualmente, 275.909 afiliados dependen de esta EPS en Medellín, según el MinSalud, lo que agrava el impacto de los incumplimientos.

Le puede interesar: CUT afirmó que están listos para la movilización en apoyo al presidente Petro

La cartera pendiente de pago de la Nueva EPS con algunos prestadores privados asciende aproximadamente $115.132 millones MLC, con corte a agosto de 2025 (fuente: IPS’s del Distrito).

Y con la Red Pública Distrital asciende aproximadamente 9.518.905.034 MLC (Las cifras presentadas corresponden a reportes oficiales remitidos directamente por las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública del Distrito de Medellín, con corte al 30 de junio de 2025.)

Deuda

La Clínica Somer del municipio de Rionegro, en el oriente antioqueño, entregó una noticia poco alentadora para los usuarios de la Nueva EPS. Se trata de la suspensión de los servicios no urgentes, pese a la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el centro hospitalario, y que ya supera los 100 mil millones de pesos.

Ante el anuncio, la Clínica Somer aclara que continuará atendiendo a los usuarios de Rionegro cuya Unidad Primaria en Salud opera en su sede Reserva Plaza, con servicios de consulta prioritaria, medicina general y programas de promoción y prevención.

De igual forma, se mantendrán los tratamientos a las personas con cáncer que ya hayan iniciado, así como también, seguirá vigente el programa de Oftalmología.

Finalmente, la Clínica Somer reitera que solo se atenderán urgencias siempre y cuando haya un riesgo vital inmediato.

Fuente: Sistema Integrado de Información