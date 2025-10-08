Tras el anuncio realizado por la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó, ASOMACHO y la Federación de Mineros del Chocó, de Paro indefinido en la vía que comunica a Quibdó con Medellín “Por el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a los compromisos de formalización minera y ante la falta de voluntad del Ministerio de Defensa para construir una ruta que permita frenar los operativos contra la minería”.

José Elido Correa Rentería, representante legal de ASOMACHO señaló que han avanzado en conversaciones con autoridades departamentales y nacionales, sin embargo, aún no se llega a acuerdos por lo que sigue el bloqueo: "Gracia a la interlocución de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, pudimos realizar un paso importante al tener un acercamiento con el Ministerio de Defensa, Ambiente y del Interior. Esa es la ruta para que nos puedan escuchar y avanzar en el proceso de formalización en Chocó, venimos en una lucha de hace más de 15 años donde los gobiernos cada día lo que hacen es hacernos perder el tiempo".

Expusieron a través de un comunicado que quedaron de reunirse el próximos jueves 9 de octubre en Bogotá con los Ministerios de Ambiente, Defensa e Interior. Advierten que de no llegar a acuerdos seguirán tomando las vías de hecho del departamento.

"Esperamos hasta el jueves que se tome una decisión y que ojalá sea favorable. Si el jueves no llegamos a un acuerdo que sea afectivo, pronto y que beneficie nuestras peticiones vamos las vías de hecho y a Paro Indefinido".

En este momento en la vía se hay paso intermitente cada dos horas, con corredor humanitario para ambulancias, enfermos, organismos de socorro y carros fúnebre. El cual tiene los siguientes horarios:

Se abre de 6:00am hasta las 8:00am, se cierra a las 8:00am hasta las 10:00am.

Se abre de 10:00am hasta las 12:00M, se cierra de 12:00M hasta las 2:00pm.

Se abre de 2:00pm hasta las 4:00pm, se cierra de 4:00pm hasta las 6:00pm.

Fuente: Sistema Integrado de Información