La Policía Antioquia reportó un nuevo atentado armado en el municipio de Pueblorrico, en el suroeste del departamento.

Según las primeras versiones, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas llegaron hasta el parque principal y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento comercial.

Las víctimas fueron identificadas como Walter Zuluaga García, Iván Darío Montoya García y Michael Montoya Castrillón, quienes resultaron heridos en el ataque y fueron trasladados a un hospital local. Se espera que algunos de ellos, incluso, sean remitidos a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de las lesiones.

Uno de los heridos es Iván Darío Montoya García, quien se desempeña actualmente como conductor del alcalde de Pueblo Rico. Por esta razón, las autoridades mantienen la investigación para esclarecer si los delincuentes iban a atentar contra el alcalde de Pueblorrico.

Así lo dijo el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, quien reiteró que hasta el momento no se conoce ninguna amenaza contra el mandatario.

En la zona del ataque hacen presencia estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo, especialmente la subestructura Edwin Román Velásquez, además del grupo de delincuencia común conocido como Los Pacheco.

Por ahora, autoridades no ofrecen ningún tipo de recompensa que permita identificar a los responsables de intentar asesinar a estas tres personas en el suroeste antioqueño.

Personería de Briceño pide acciones urgentes

La Personería de Briceño, en el norte de Antioquia, se pronunció tras la grave situación de orden público y humanitaria que vive el municipio, por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc, además de las amenazas y constreñimiento a la población civil.

A través de un comunicado, la Personería Municipal rechazó los hechos de violencia que afectan especialmente a la población campesina y agregó que, se unen al clamor de quienes exigen paz con justicia y presencia del Estado en el campo.

En esta misma misiva, piden al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y a las instituciones competentes acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la atención humanitaria, el retorno seguro y la protección integral de las comunidades afectadas.

