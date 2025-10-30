La ciudad de Barranquilla y el Atlántico, se preparan para un fin de semana de ciclismo, donde más de ocho mil ciclistas del mundo, llegarán para participar de 'El Giro de Rigo'. Por dicho evento, algunas las vías de la ciudad y el departamento tendrán cierres desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre.

El Giro de Rigo edición El Carnaval, contará con la participación de corredores de más de 28 países, incluyendo a Panamá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil, Canadá, España, Aruba, Suiza, Italia, Suecia, Dinamarca, Japón y Australia.

Entre los pedalistas confirmados se encuentran figuras de talla mundial como Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana, Egan Bernal, Óscar Sevilla, Sergio Henao y el anfitrión Rigoberto Urán, quienes recorrerán las vías del Atlántico en esta edición llamada “El Carnaval”.

Las autoridades indicaron que implementarán cierres y desvíos temporales en varios puntos de Barranquilla, las restricciones iniciarán este viernes 31 de octubre desde las 8:00 a.m. y se extenderán hasta el lunes 3 de noviembre a las 2:00 p.m.

A continuación los cierres viales:

Del 31 de octubre al 3 de noviembre habrá cierre total de la vía de acceso al Centro de Eventos Puerta de Oro, entre la Vía 40 y la avenida del Río.

El Sábado 1 de noviembre (8:00 p.m.) hasta domingo 2 (4:00 p.m.): Cierre total de la avenida del Río entre calles 72 y 78.

Solo se permitirá acceso peatonal. Ruta alterna recomendada: Vía 40.

Domingo 2 de noviembre (2:00 a.m. a 4:00 p.m.) Cierre total de la Vía 40, entre calle 72 y la glorieta de Las Flores. Cierre de la avenida Circunvalar, entre la glorieta de Las Flores y la carrera 46. Cierre de la calle 78, entre avenida del Río y Vía 40, arteria vial que solo estará habilitada entre calle 69 y carrera 46.

Mientras que en el municipio de Puerto Colombia, se recomienda usar las carreras 51B o 53. Puente vehicular Juan Mina que conduce hacia Tubará, tendrá un cierre total desde las 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Lo que quiere decir que, no habrá acceso al municipio de Tubará ni a la Vía de la Prosperidad. También estará cerrado el acceso hacia la vía al mar (Cartagena) durante el mismo horario.