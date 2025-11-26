Cae banda ‘Los del carro rojo’: robaban autos de alta gama en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la desarticulación de una banda dedicada al hurto de vehículos de alta gama en varios puntos de la ciudad.

En ese sentido, fueron capturados siete integrantes de la banda conocido como 'Los del carro rojo', quienes utilizaban un vehículo de ese color para cometer los delitos.

La captura de la banda se dio en el marco de la estrategia 'Seguridad, Dignidad y Democracia', y el operativo desarrollado en las últimas horas, fue articulado de manera conjunta con la Seccional de Investigación Criminal y patrullas de vigilancia.

Las personas capturadas son señalas por los delitos de falsedad marcaria y, hurto agravado y calificado.

¿Cómo operaban?

Según reveló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estos criminales asechaban a sus víctimas en la madrugada.

"Los hechos se presentaron en la localidad Teusaquillo, luego de que estos presuntos delincuentes, en horas de la madrugada, hurtaran una camioneta de alta gama mediante la modalidad de atraco", dijo el oficial.

El general Cristancho aseguró que, una vez hurtaban los vehículos, se escondían en parqueaderos y locales comerciales.

"Luego de esto, se dirigieron a un establecimiento en la avenida 1 mayo con carrera 30, donde, gracias al seguimiento de cámaras, se logró ubicar a estos delincuentes", agregó el general.

Las autoridades revelaron que durante el procedimiento recuperaron el vehículo que había sido hurtado y otros dos carros de color rojo en los que se movilizaban estas personas, al parecer para cometer estos hurtos. La Policía también incautó una motocicleta usada por los delincuentes.

Esta banda sería responsable de al menos ocho hurtos más. En varias ocasiones abandonaban los vehículos en vía pública para evadir a las autoridades.

"En las próximas horas, los capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen", concretó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Reducción en los hurtos a vehículos

"Es importante resaltar que este año hemos logrado una reducción en el hurto a vehículos del 24%, es decir, 892 hurtos menos que el año pasado. De igual manera, una disminución en el hurto a motocicletas del 17%, con 887 casos menos", recalcó el general Cristancho.

Las localidades con mayor reducción en el delito de hurto a vehículos y motocicletas son Candelaria, con 57%; Mártires, con 49%; Antonio Nariño, con el 46%; Kennedy, con el 40%; y Usaquén, con un 40%.

Durante este año se han capturado a 390 personas por hurto a automotores y se han recuperado 2.269 automóviles y motocicletas.

Fuente: Sistema Integrado de Información