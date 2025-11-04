Así luce la nueva escultura que rinde homenaje al inolvidable Joe Arroyo: ¡Sorprendente!
Colombia sigue rindiendo tributo a sus grandes íconos del arte y la música. Esta vez, el turno fue para el emblemático Joe Arroyo. ¿Dónde?
Foto: AFP
En Colombia, rendir tributo a los grandes referentes del arte y la música se ha convertido en una tradición que atraviesa generaciones.
Las esculturas dedicadas a figuras como Shakira, Diomedes Díaz o Sofía Vergara son solo algunos ejemplos de cómo el país honra a quienes han dejado un legado en la cultura nacional.
Esta vez, el turno fue para uno de los artistas más icónicos del Caribe y del mundo de la salsa: Álvaro José Arroyo González, más conocido como el Joe Arroyo.
