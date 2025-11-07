Así puede solicitar la tarjeta Conavi de Bancolombia y acceder a sus principales beneficios
La abejita Conavi vuelve con Bancolombia en una edición especial que revive la nostalgia del ahorro y los sueños de toda una generación.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
En Colombia hay cosas que no se olvidan. Canciones, sabores, campañas que nos marcaron y, por supuesto, personajes que nos enseñaron valores que trascienden el tiempo. Entre ellos, hay uno que todavía vive en la memoria de millones: la abejita Conavi, ese símbolo de ahorro, disciplina y optimismo que acompañó a miles de familias colombianas durante años.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp