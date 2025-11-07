En Colombia hay cosas que no se olvidan. Canciones, sabores, campañas que nos marcaron y, por supuesto, personajes que nos enseñaron valores que trascienden el tiempo. Entre ellos, hay uno que todavía vive en la memoria de millones: la abejita Conavi, ese símbolo de ahorro, disciplina y optimismo que acompañó a miles de familias colombianas durante años.