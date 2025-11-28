Desde hoy empieza a rugir oficialmente el tan esperado el Black Friday, y con él llegan las compras, las rebajas y ese torbellino digital que marca tema de conversación en todas partes.

Y claro, las compras en línea son las protagonistas. Precisamente ahora, cuando millones de colombianos están listos para llenar sus carritos virtuales, la seguridad vuelve a ponerse sobre la mesa como un punto clave para no caer en engaños, estafas o terminar perdiendo mucho más de lo que se supone que se va a ahorrar.

En medio de este ambiente de consumo digital, la Policía Nacional de Colombia, a través de la DIJIN, la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de HSI de Estados Unidos, reveló detalles de una operación que sirve como campanazo para recordar por qué es tan importante extremar medidas de seguridad durante estos días de compras masivas.

Se trata de la desarticulación de un Grupo Delictivo Organizado multicrimen, un verdadero 'outsourcing criminal' compuesto por al menos 12 integrantes y dedicado al tráfico de armas, explosivos, municiones y estupefacientes. Su operación hacía presencia en Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca y Valle del Cauca.

El grupo, coordinaba la compra de armamento en Bogotá y Meta, definía rutas, adaptaba vehículos con caletas y movía dinero ilícito a través de cuentas propias, familiares y terceros. La red usaba métodos de camuflaje sofisticados: dobles pisos en motocarros, caletas en techos de camionetas, llantas de tractor modificadas y encomiendas simuladas.

La investigación permitió documentar siete grandes incautaciones entre 2023 y 2025:

• 477 granadas ocultas en un motocarro en Cauca.

• 67 granadas listas para enviarse como encomienda en Villavicencio.

• 14 granadas de mortero camufladas en Popayán.

• 12.100 cartuchos, armas cortas y un vehículo modificado para ocultamiento.

• 436 kg de marihuana tipo Cripy escondidos en llantas de tractor.

• 83 kg de cocaína en tres caletas dentro de una camioneta.

• 349 kg de marihuana en un camión con doble fondo en Mosquera.

Además, operaban otras dos líneas delictivas:

• Tráfico de estupefacientes en grandes cantidades usando vehículos modificados y rutas alternas.

• Manejo clandestino de dinero, con préstamos internos, almacenamiento de altas sumas en viviendas y transferencias desde múltiples departamentos para evitar rastreo financiero.

La operación Aquiles terminó con 8 capturados por orden judicial, uno más en flagrancia, 10 allanamientos, $130 millones incautados, armas, municiones, tecnología y la afectación directa del músculo financiero y logístico de la estructura.