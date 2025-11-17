El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó oficialmente las fechas de entrega de resultados y certificados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2025, una información clave para miles de estudiantes que presentaron los exámenes y buscan culminar sus programas académicos.

La entidad, responsable de aplicar estas evaluaciones en todo el país, precisó que tanto los certificados de asistencia como los resultados oficiales estarán disponibles en las fechas establecidas en su calendario oficial.