En Colombia, es fundamental que todos los hombres mayores de edad conozcan la importancia de definir su situación militar. Este proceso no solo implica la posibilidad de prestar el servicio, sino también cumplir con un deber ciudadano que tiene implicaciones legales y administrativas.

Por eso, es esencial estar al tanto de los requisitos, plazos y procedimientos establecidos por el Ejército Nacional.