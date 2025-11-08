¡Atención, jóvenes! Estos son los requisitos para prestar servicio militar en Colombia
¡Tome nota! Estos son los requisitos y pasos que debe tener en cuenta para ingresar al servicio militar y servir a su país.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
En Colombia, es fundamental que todos los hombres mayores de edad conozcan la importancia de definir su situación militar. Este proceso no solo implica la posibilidad de prestar el servicio, sino también cumplir con un deber ciudadano que tiene implicaciones legales y administrativas.
Por eso, es esencial estar al tanto de los requisitos, plazos y procedimientos establecidos por el Ejército Nacional.
Colprensa
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp