Bogotá se alista para vivir una de las noches más movidas y festivas del año. La celebración de Halloween no solo traerá disfraces, dulces y fiestas, sino también un refuerzo en las medidas de seguridad vial que la Alcaldía Mayor implementará para garantizar el control y la tranquilidad durante el puente festivo que se extenderá desde este jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre.

La administración distrital explicó que estas disposiciones hacen parte del Decreto Distrital 528 de 2025, el cual busca prevenir siniestros viales, riñas y desórdenes en las principales avenidas de la capital.

Una de las decisiones, es la restricción de parrillero en motocicleta, medida que regirá desde las 00:00 horas del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre. Pero la regulación no termina ahí. La Alcaldía también estableció una prohibición general para la circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en varios corredores viales clave.

Entre ellos se destacan la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Primero de Mayo, la Avenida Suba, la Calle 26 (Avenida El Dorado), la Calle 80, la Carrera Séptima, la Carrera 68, la Avenida Centenario (Calle 13), la Avenida Guayacanes, la Avenida Esperanza, la Avenida Villavicencio, la Avenida Circunvalar, la Calle 53, la Calle 63 y la Carrera 60.

Quienes incumplan estas disposiciones incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente. El comparendo equivale a 604.100 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo.

No obstante, el decreto también contempla excepciones. Están autorizadas para circular las motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de emergencia, seguridad privada debidamente identificada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, y vehículos de mensajería o domicilios que porten logos visibles o distintivos del servicio, así como los relacionados con el mantenimiento y control del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Desde el Distrito se informó que la medida busca reducir los índices de siniestralidad y prevenir hechos delictivos durante las noches festivas, en las que se espera un aumento considerable en la movilidad y actividades nocturnas.