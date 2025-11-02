¡Atención padres! Por ley, ningún estudiante puede perder el año sin este requisito clave
Se acaba el año escolar y muchos temen reprobar, pero ojo: por ley, ningún estudiante puede perder el año porque sí. ¿De qué se trata?
Se acerca el cierre del año escolar en Colombia y, mientras muchos estudiantes disfrutan con tranquilidad de haber cumplido con todos los requisitos académicos, otros enfrentan la incertidumbre y el miedo de no ser promovidos al siguiente grado.
Sin embargo, la legislación educativa colombiana protege a los estudiantes frente a decisiones arbitrarias o mal comunicadas, ningún alumno puede perder el año sin un proceso previo de acompañamiento pedagógico ni sin que sus padres o acudientes sean informados de manera oportuna.
