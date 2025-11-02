Se acerca el cierre del año escolar en Colombia y, mientras muchos estudiantes disfrutan con tranquilidad de haber cumplido con todos los requisitos académicos, otros enfrentan la incertidumbre y el miedo de no ser promovidos al siguiente grado.

Sin embargo, la legislación educativa colombiana protege a los estudiantes frente a decisiones arbitrarias o mal comunicadas, ningún alumno puede perder el año sin un proceso previo de acompañamiento pedagógico ni sin que sus padres o acudientes sean informados de manera oportuna.