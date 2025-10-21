La Alcaldía de Bogotá anunció que el plazo para que los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar reclamen el pago correspondiente al tercer ciclo del año está por concluir. Los interesados tienen hasta este martes 21 de octubre para hacer efectivo el cobro, ya sea a través de la Tarjeta TuLlave o la plataforma DaviPlata.

Este subsidio, que cubre el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 21 de julio de 2025, beneficia actualmente a más de 19,000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad, facilitando el acceso al sistema de transporte público y aliviando la carga económica de las familias. ¿Quiénes pueden acceder al subsidio? El programa está dirigido a estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas de Bogotá, quienes han sido previamente seleccionados como beneficiarios según los criterios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Lea también: ¿Cómo instalar la nueva app de RCN Radio? Te contamos Los subsidios se entregan mediante dos modalidades principales: la recarga en la Tarjeta TuLlave, válida para el uso en TransMilenio y SITP, y la transferencia de dinero a través de DaviPlata, la billetera electrónica vinculada a Davivienda.

Colprensa