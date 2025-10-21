¡Atención! Últimas fechas para redimir subsidio de transporte escolar en TuLlave y Daviplata
La Alcaldía continúa entregando subsidios de transporte escolar, y su hijo o hija puede aplicar para acceder a este beneficio. ¡Le contamos!
La Alcaldía de Bogotá anunció que el plazo para que los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar reclamen el pago correspondiente al tercer ciclo del año está por concluir. Los interesados tienen hasta este martes 21 de octubre para hacer efectivo el cobro, ya sea a través de la Tarjeta TuLlave o la plataforma DaviPlata.
Este subsidio, que cubre el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 21 de julio de 2025, beneficia actualmente a más de 19,000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad, facilitando el acceso al sistema de transporte público y aliviando la carga económica de las familias.
¿Quiénes pueden acceder al subsidio?
El programa está dirigido a estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas de Bogotá, quienes han sido previamente seleccionados como beneficiarios según los criterios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Movilidad de la ciudad.
Los subsidios se entregan mediante dos modalidades principales: la recarga en la Tarjeta TuLlave, válida para el uso en TransMilenio y SITP, y la transferencia de dinero a través de DaviPlata, la billetera electrónica vinculada a Davivienda.
¿Cómo reclamar el subsidio?
Para quienes recibieron el subsidio vía DaviPlata, el proceso es sencillo: deben ingresar a la aplicación móvil o al portal web oficial de DaviPlata, iniciar sesión con su documento de identidad y clave, y verificar que el monto esté disponible en el saldo. Posteriormente, pueden retirar el dinero en cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias, corresponsales autorizados o transferirlo a otras cuentas bancarias.
En caso de optar por la Tarjeta TuLlave, los beneficiarios deben acercarse a cualquier estación de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), pasar la tarjeta por el lector para validar el subsidio y, si es necesario, recargarla para completar el monto correspondiente.
Las autoridades locales reiteran la importancia de reclamar el subsidio antes del vencimiento del plazo, ya que después del 21 de octubre de 2025, estos recursos no estarán disponibles para redención.