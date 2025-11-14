Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha notificado a la ciudadanía sobre la suspensión temporal de la venta de pines para recargas de energía prepago y agua prepago a partir de hoy.

La interrupción es necesaria debido a un mantenimiento crucial de su plataforma de facturación y recaudo, el cual comenzará a las 9:00 p.m. de este viernes 14 de noviembre y se extenderá hasta la mañana del lunes festivo 17 de noviembre.

Durante este lapso, no será posible adquirir recargas prepago en ningún canal, ni físico ni virtual. Así lo manifestó Simónides Mauricio Vasco Monsalve, gerente Experiencia Usuario-Cliente (E) de EPM.

A pesar de la intervención técnica, EPM aclara que el pago total de las facturas de servicios públicos sí estará disponible.

Los usuarios que necesiten realizar el pago podrán hacerlo sin contratiempos a través de los canales de recaudo autorizados, como bancos, cooperativas y almacenes de cadena.

Esta opción garantiza que quienes deban cumplir con sus obligaciones de pago puedan hacerlo por medios alternos al sistema digital en mantenimiento.

Fuente: Alerta Paisa