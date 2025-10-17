El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa hasta de $100 millones para quien brinde información que permita capturar a los criminales que comercializan o usan drones con explosivos para cometer atentados contra la Fuerza Pública y la población civil.

Esta medida surge debido a que, desde abril del año pasado, los drones son usados, principalmente, por estructuras criminales para cometer acciones terroristas, mediante el lanzamiento de artefactos explosivos en contra de unidades y bases militares y de Policía.

Según el Ministerio de Defensa, el uso de esta tecnología para actividades criminales como por ejemplo la vigilancia ilegal, transporte de drogas, lanzamiento de explosivos o interferencia en operaciones de seguridad, representa una amenaza directa a la vida, la integridad ciudadana y la seguridad nacional.

"Vamos detrás de quienes están detrás de atacar a la Fuerza Pública, a quienes están detrás de atacar a la población civil de manera indiscriminada. Paralelo a ello, ya hay medidas legales para regular el uso de drones y también tácticas técnicas que nos permiten responder con mayor efectividad frente a esta amenaza. Los drones son una amenaza", dijo el ministro Pedro Sánchez.

El Ministerio de Defensa reiteró que Colombia actualmente cuenta con una política integral de control y regulación de drones, en la que participan la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Aerocivil y las autoridades judiciales. Dicha regulación está orientada a prevenir su uso indebido y fortalecer la trazabilidad tecnológica de estos equipos. "Estos dispositivos tecnológicos puede estar al servicio del crimen. Quien use o comercialice drones con fines ilegales, enfrentará la justicia y la acción legítima del Estado", agregó el Ministro. Las autoridades invitan a la ciudadanía a suministrar información a través de las línea 107 contra el terrorismo. Cabe resaltar que, con el fin de combatir esta amenaza, la semana pasada, desde el fuerte militar de Tolemaida, el Ejército Nacional inauguró el primer Batallón Antidrones, el cual cuenta con más de 500 profesionales entrenados para contrarrestar los ataques de los grupos criminales. A la fecha, desde el primer ataque con dron registrado el 26 de abril de 2024, han ocurrido 145 arremetidas de los grupos criminales, siendo Cauca, Valle del Cauca y Nariño las regiones más afectadas.

