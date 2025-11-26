Intervención urgente en la vía Autopista–San Luis tras pérdida de banca

A raíz de la pérdida de banca que viene afectando la movilidad en la vía Autopista–San Luis, las autoridades en Antioquia iniciaron las intervenciones en este importante corredor vial.

Se pudo conocer que funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, el alcalde del municipio de San Luis, César Abad Buitrago Arias, y personal de la interventoría, visitaron el punto crítico ubicado en el km 1+000 de la vía Autopista–San Luis, en el que se presenta esta situación, afectando la movilidad.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, se tomaron decisiones que permitirán, de forma inmediata, ejecutar actividades que garanticen la movilidad, mientras se adelantan los estudios y diseños para implementar una solución definitiva.

Lea además: Exintegrantes de las Farc admiten ante la JEP ataques y crímenes en Cauca y Valle

“Este es uno de los puntos críticos que tenemos en Antioquia, que venimos atendiendo con nuestros contratos de reacción inmediata, pero que no ha sido fácil estabilizar; por eso lo hemos priorizado y empezaremos obras de mitigación para que no haya inconvenientes en la movilidad por este sector”, indicó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango.

Las autoridades indican que las actividades inmediatas a desarrollar implican la instalación de tubería para dar continuidad al flujo de aguas de la cuneta, evitando su cruce hacia el talud inferior, y la reparación de la superficie de rodadura con material fresado.

Le puede interesar: ¡Ojo en el cajero!: Esta sería la nueva técnica con la que podrían robarte sin que lo notes

En el corto plazo, se hará el reemplazo de dos alcantarillas existentes entre el punto crítico y la quebrada La Cuba, y la construcción de descoles revestidos para evitar la erosión del talud inferior.

Hay que indicar que la pérdida de banca se registra debido a las fuertes lluvias de los últimos días en Antioquia, que han afectado la vía principal, especialmente para vehículos de carga pesada.

Fuente: Sistema Integrado de Información