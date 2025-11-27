Con la llegada de la temporada decembrina, el Instituto Nacional de Salud (INS) anunció que a partir del primero de diciembre inicia la vigilancia intensificada sobre tres eventos de interés en salud pública que cada año afectan a cientos de colombianos.

Se trata de las lesiones por pólvora pirotécnica, intoxicaciones con fósforo blanco y otros artefactos, e intoxicaciones por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol.

La directora general de la entidad, Diana Pava, explicó que entre el 1 de diciembre y el 17 de enero se activa este monitoreo especial debido al aumento histórico de estos incidentes durante las festividades.

“Son eventos que tienen un comportamiento particular en diciembre y que podemos prevenir si trabajamos juntos”, señaló.

La funcionaria recordó que durante la temporada pasada se reportaron más de 1.357 personas lesionadas con pólvora en el país. De ellos, 400 fueron menores de edad, una cifra que preocupa especialmente a las autoridades de salud a nivel nacional.

“Es posible tener una manipulación responsable de la pólvora por adultos capacitados sin que tengamos quemados. Lo que no podemos permitir es que los niños manipulen pólvora. Los adultos somos los responsables de protegerlos”, afirmó.

La funcionaria advirtió sobre el uso de elementos altamente riesgosos como totes, martinicas, triquitraques y dispositivos con fósforo blanco, que continúan causando lesiones graves, quemaduras e incluso amputaciones especialmente en los niños.

Otro de los eventos que vigila el INS durante esta temporada son las intoxicaciones con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol.

“Es fundamental diferenciar entre bebidas comerciales reguladas y productos artesanales o de origen desconocido, que pueden contener sustancias letales”, manifestó.

La directora anunció además que el país cuenta con una nueva aplicación de vigilancia basada en la comunidad, diseñada para que cualquier ciudadano pueda reportar situaciones de interés en salud pública, incluso sin conexión a internet.

“Son nuestros ojos en el territorio. La información enviada por la comunidad ingresa al Instituto y nos permite prepararnos mejor para responder”, dijo Pava.

La funcionaria recordó que en Colombia no existe una prohibición total del uso de la pólvora, pero sí está regulada su manipulación y venta. Solo personas capacitadas, entrenadas y mayores de edad pueden utilizarla legalmente.

El llamado central del INS para este fin de año es claro: proteger a los niños. “Este año no queremos menores fallecidos, ni niños con amputaciones o quemaduras. La responsabilidad es de nosotros, los adultos”, enfatizó.

Fuente: Sistema Integrado de Información