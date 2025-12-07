Guardia Bolivariana capturó a un mayor del Ejército de Colombia y lo llevó hacia Venezuela: esto se sabe

Autoridades venezolanas capturan a mayor del Ejército de Colombia: esto se sabe
Militar colombiano fue capturado por la Guardia Venezolana en el Puente Simón Bolívar, avanzan gestiones para su liberación.
Foto: Foto de Redes Sociales
LA FM conoció en primicia que la Guardia Bolivariana de Venezuela capturó, este sábado, a un mayor del Ejército de Colombia en zona de frontera. Se trata del mayor Miguel Ángel Acosta Romero, quien estaba de descanso, y tras ser retenido, fue trasladado hacia territorio venezolano.
Según pudo confirmar LA FM, el uniformado estaba de paseo con su esposa en el Puente Simón Bolívar cuando fue capturado por la Guardia Venezolana.
De momento, se desconocen los motivos de la captura y el paradero del uniformado colombiano.
