La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó en comodato gratuito a la Gobernación del Valle del Cauca una locomotora tipo U10B, con la cual se pondrá en marcha el proyecto denominado Tren Turístico del Valle del Cauca.

Este plan contempla la operación del servicio entre Palmira y Buga, una vez finalicen las adecuaciones en el corredor férreo. Se estima que el tramo ferroviario entre ambos municipios entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026.

El proyecto se desarrolla mediante la colaboración entre la Nación y la Gobernación, con el objetivo de reactivar parte de la red férrea del departamento y habilitar un servicio de transporte con fines turísticos.

El acuerdo de comodato fue suscrito de manera simbólica en Palmira este 9 de noviembre de 2025. Este acto formalizó la entrega de la locomotora, que será utilizada en las operaciones iniciales del recorrido.

La medida hace parte de los compromisos establecidos entre la ANI y la Gobernación del Valle del Cauca dentro del plan de reactivación ferroviaria que se adelanta en distintas regiones del país. De acuerdo con la ANI, el proyecto busca aprovechar la infraestructura existente para facilitar el retorno del tren de pasajeros al departamento.

La entidad resaltó que el Valle del Cauca cuenta con una red férrea con potencial para ser utilizada con fines logísticos y turísticos, lo que permitiría ampliar las alternativas de transporte y conectividad en la región.

El plan se enmarca dentro de las acciones nacionales orientadas a fortalecer el modo férreo. Actualmente, la ANI administra tres corredores ferroviarios en operación: Bogotá–Belencito, La Dorada–Chiriguaná y Chiriguaná–Santa Marta. En conjunto, estos corredores movilizaron durante 2025 más de 23 millones de toneladas de carga y 446.000 pasajeros.

Con la entrega de la locomotora y el avance en las obras de adecuación, el Valle del Cauca se integra a los departamentos donde se adelantan proyectos de recuperación ferroviaria. La iniciativa pretende habilitar un servicio que contribuya a dinamizar la movilidad regional y genere nuevas opciones de transporte y recreación para los habitantes y visitantes.

La ANI informó que continuará brindando acompañamiento técnico y logístico a la Gobernación del Valle del Cauca para completar las etapas necesarias del proyecto y permitir la entrada en operación del Tren Turístico del Valle del Cauca en los plazos previstos.

Fuente: Sistema Integrado de Información