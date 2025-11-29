Avianca informó que recibió una notificación de Airbus sobre la necesidad de aplicar una actualización urgente de software en una parte significativa de los aviones de la familia A320 a nivel global. La instrucción establece que las aeronaves afectadas deben permanecer en tierra hasta completar los trabajos requeridos, una medida que impacta a más del 70% de la flota de la aerolínea.

De acuerdo con la comunicación, las tareas comenzarán de inmediato, en cumplimiento con las directrices del fabricante. Sin embargo, el proceso generará disrupciones relevantes en las operaciones durante los próximos diez días.

Como parte de las medidas para mitigar el impacto, Avianca decidió cerrar las ventas hasta el 8 de diciembre con el fin de evitar un incremento en la demanda y facilitar la reacomodación de viajeros en los vuelos disponibles.

La aerolínea indicó que notificará de manera directa a los pasajeros afectados, proporcionándoles información sobre las alternativas disponibles para modificar o ajustar sus planes de viaje.

En el comunicado, la compañía señaló que la prioridad es mantener la seguridad de los pasajeros y del equipo, por lo que se acatarán sin dilaciones las instrucciones emitidas por Airbus. Una vez completadas las modificaciones de software, la aerolínea espera reanudar plenamente sus operaciones.

La compañía añadió que continuará avanzando en los trabajos para restablecer la normalidad operativa lo antes posible. Este ajuste temporal afecta a operadores de la familia A320 alrededor del mundo debido al alcance global de la actualización.

Fuente: Sistema Integrado de Información