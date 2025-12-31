Bajo incremento de la UPC generaría déficit millonario en el régimen contributivo
La ANDI advirtió que el aumento de la UPC para 2026 es insuficiente y podría agravar la crisis de del sistema de salud.
Por:Diana Cabrera
Foto: Supersalud
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación por el incremento definido para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2026, anunciado recientemente por el Ministerio de Salud.
Según el gremio, el ajuste aprobado no reconoce plenamente la realidad financiera del sistema de salud y podría profundizar la crisis que atraviesa el sector en distintas regiones del país.
La ANDI recordó que la UPC es un componente esencial para garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud, y así asegurar el derecho fundamental a la salud de la población colombiana.
En ese sentido, subrayó que el ajuste de la UPC no debe entenderse como una negociación, sino como una decisión técnica que corresponde al Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
