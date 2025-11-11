Barcos taxis en Cartagena: ¡Así funcionará el plan piloto!
Cartagena se prepara para navegar hacia el futuro: turistas y locales esperan con expectativa el plan piloto de movilidad. ¡Esto debe saber!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepik
Cartagena de Indias no deja de sorprender. Ciudad de historia, mar y ese encanto caribeño que todos quieren sentir, ahora le apuesta al agua de otra manera.
Después de años siendo uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia, la bahía y sus islas dejarán de ser solo un lugar para fotos y paseos. Muy pronto podrían convertirse en una nueva vía de transporte para quienes viven y visitan la ciudad.
Freepik
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp