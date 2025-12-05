BioSur: la nueva apuesta para restaurar miles de hectáreas y reforzar la acción climática en el sur del país

El proyecto GEF BioSur fue presentado en Pasto como una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio de Ambiente, con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El propósito central es recuperar la conectividad ecológica y biocultural del corredor Pacífico-Andino-Amazónico, una región donde confluyen ecosistemas marinos, montañosos y selváticos, y donde comunidades locales han acompañado la conservación.

Durante la presentación, las entidades destacaron que la propuesta busca consolidar una acción coordinada a largo plazo.

El proyecto tendrá una duración de siete años y trabajará en zonas de Nariño y el Alto Putumayo, territorios considerados estratégicos para la restauración ambiental y la protección de la biodiversidad.

Entre sus líneas de trabajo se incluyen la recuperación de áreas degradadas, la promoción de prácticas productivas sostenibles y el fortalecimiento de procesos de gobernanza local.

Te puede interesar:Falsos positivos en el Oriente de Antioquia: 228 de las 589 víctimas siguen desaparecidas

Fuente: Sistema Integrado de Información