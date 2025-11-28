Debido a que las aglomeraciones, los viajes y los cambios en las rutinas elevan la posibilidad de incidentes, la Alcaldía de Medellín, a través de Buen Comienzo, hizo un llamado a madres, padres, cuidadores y a toda la ciudadanía para reforzar la vigilancia y garantizar entornos seguros para los niños y niñas de 0 a 5 años durante la temporada navideña. La entidad advierte que en estas fechas aumentan los riesgos que pueden afectar la salud y la seguridad de la primera infancia.

Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de mantener la lactancia materna, incluso durante los desplazamientos. En materia de higiene y alimentación, la entidad aconseja manipular los alimentos con cuidado, evitar que estén expuestos al calor, y tener precaución con el consumo de comidas callejeras.

Asimismo, es fundamental garantizar el uso de agua potable y evitar que los niños la tomen de piscinas o ríos. El lavado frecuente de manos, la limpieza de juguetes y la prevención de mosquitos siguen siendo medidas clave para evitar infecciones.

Con respecto al riesgo de enfermedades respiratorias, Buen Comienzo sugiere mantener los espacios ventilados, evitar exponer a los menores a cambios bruscos de temperatura y mantenerlos lejos del humo del cigarrillo.

En caso de diarrea, se debe suministrar suero oral. La entidad enfatiza que, si aparece fiebre persistente, dificultad para respirar, vómitos continuos o sangre en las heces, es obligatorio buscar atención médica inmediata.

Finalmente, se invita a madres y padres a revisar y completar los esquemas de vacunación de sus hijos.

Fuente: Alerta Paisa