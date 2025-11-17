Buenas noticias: en 2026 habrá un día festivo adicional en Colombia
Los colombianos tendrán un nuevo puente de descanso en 2026, perfecto para viajar o relajarse. ¿Por qué se da este día extra? Le contamos.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
Para los colombianos, disfrutar de los días de descanso es más que necesario. A lo largo del año, los puentes festivos se han convertido en una tradición que permite desconectarse, compartir con la familia y aprovechar para viajar o realizar actividades culturales. Y ahora llega una noticia que seguro alegrará a muchos: en 2026 habrá un puente festivo extra.
Freepik
