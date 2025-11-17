Captura en Cúcuta del segundo comandante del Tren de Aragua: así cayó alias ‘Flypper’

Las autoridades capturaron en Cúcuta a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, señalado de ser el segundo comandante del Tren de Aragua. Se trata de alias 'Flypper' investigado por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, homicidio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según el Gaula de la Policía, este hombre tenía injerencia en varias ciudades de Colombia, desde Cúcuta lideraba diversas acciones delincuenciales y recibía órdenes directas de la cabeza criminal de esa organización alias 'Niño Guerrero'.

De acuerdo con información de inteligencia, este delincuente se movía entre Colombia y Venezuela liderando y ordenando las actividades criminales en los dos países, principalmente relacionadas con el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

“En una operación de alta precisión, coordinada por el Gaula Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con circular roja de Interpol Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)”, dijo la Policía.

Es requerido en Venezuela por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“De acuerdo con las investigaciones, “Flypper” habría acompañado la huida de “Niño Guerrero” en 2023, desplazándose por varios países de Sudamérica hasta ingresar a Colombia a inicios de 2024. Desde entonces, permanecía en Norte de Santander oculto bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, entre ellas secuestros, extorsiones y homicidios”, señaló la Policía.

Según información del Gaula de la Policía, alias 'Flypper' ejecutaba en diversas regiones del país acciones criminales relacionadas con cobros extorsivos, homicidios y secuestros mediante alianzas delincuenciales bajo la modalidad de outsourcing, con el fin de fortalecer las rentas ilegales de la estructura.

Asimismo, se conoció que las actividades de alias 'Flypper' se adelantaban en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia, países en donde continuaba articulando operaciones ilícitas. Igualmente y de manera simultánea, en la ciudad de Medellín se realizó un allanamiento en el inmueble en donde reside su pareja sentimental.

