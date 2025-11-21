Cáncer, uno de los signos más intensos y emocionales del zodiaco, se prepara para un 2026 lleno de posibilidades. Con una personalidad marcada por la sensibilidad y la nostalgia, los cancerianos experimentan las emociones de manera profunda, lo que puede ser tanto una bendición como un desafío en sus relaciones personales y profesionales.

La temporada de Cáncer comprende generalmente del 21 de junio al 22 de julio, aunque algunas fuentes indican que podría extenderse hasta el 23 o incluso el 20 de julio.