En el Día Internacional contra el Cáncer Gástrico y de las Personas Gastrectomizadas, médicos especialistas llaman la atención a la prevención de una enfermedad que puede ser mortal si no se tiene un oportuno tratamiento.

En esta fecha se busca generar conciencia sobre esta enfermedad, sus riesgos y la importancia de la detección temprana.

Aunque los síntomas suelen confundirse con dolencias comunes, los expertos insisten en no pasar por alto señales como la molestia o el dolor persistente en el estómago.

“En Colombia, el cáncer gástrico sigue siendo uno de los cánceres más comunes. Según Globocan 2020, la incidencia ajustada se ubica entre 12 y 13 casos por cada 100.000 habitantes, lo que posiciona al país entre los de mayor carga en América Latina”, indicó la especialista Ángela Zambrano, oncóloga clínica de la Universidad Militar Nueva Granada.

Subrayó que el cáncer gástrico, también conocido como cáncer de estómago, se origina cuando las células de este órgano comienzan a crecer sin control.

“Ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, el estómago desempeña un papel clave en la digestión, por lo que cualquier alteración debe ser atendida oportunamente”, manifestó.

Enfermedad frecuente

La médica oncóloga Ángela Zambrano explica que en el país esta enfermedad continúa siendo una de las más frecuentes, especialmente entre los hombres.

“Aunque las estadísticas por edad muestran una tendencia estable o ligeramente descendente, la experta advierte que el número total de diagnósticos podría aumentar debido al envejecimiento poblacional. También persisten fuertes desigualdades regionales: zonas andinas, comunidades vulnerables e incluso poblaciones indígenas registran mayor riesgo”, dijo.

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, este tipo de cáncer suele desarrollarse lentamente a lo largo de varios años. Antes de su aparición, pueden surgir cambios precancerosos en el revestimiento interno del estómago, los cuales no generan síntomas evidentes.

“Por ello, es fundamental prestar atención a señales que con frecuencia se confunden con problemas gastrointestinales comunes”, apuntó.

Advirtió que se debe estar atento a síntomas como: sensación de llenura rápida, disminución del apetito, quemazón o ardor en el estómago, hinchazón abdominal, náuseas o vómitos y estreñimiento.

“Son síntomas frecuentes en muchas patologías, pero si persisten o se intensifican, deben ser motivo de consulta médica”, precisó.

Factores de riesgo

Recalcó que, aunque no existe una forma garantizada de prevenir el cáncer gástrico, sí hay factores que incrementan la probabilidad de desarrollarlo:

Género: mayor frecuencia en hombres.

mayor frecuencia en hombres. Edad: se diagnostica principalmente entre los 60 y 80 años.

se diagnostica principalmente entre los 60 y 80 años. Geografía: prevalente en Asia Oriental, Europa del Este y América del Sur.

prevalente en Asia Oriental, Europa del Este y América del Sur. Helicobacter pylori: principal causa en la parte inferior del estómago.

principal causa en la parte inferior del estómago. Sobrepeso y obesidad: asociados al cáncer cercano al esófago.

asociados al cáncer cercano al esófago. Alimentación inadecuada: alto consumo de sal, carnes procesadas y bajo consumo de frutas.

alto consumo de sal, carnes procesadas y bajo consumo de frutas. Alcohol y tabaco: aumentan significativamente el riesgo.

Herramienta para detectar síntomas

Afirmó que estar bien informado es un elemento decisivo para la prevención y el tratamiento oportuno.

La médica Zambrano resalta que la educación en salud “es la herramienta más costo-efectiva contra la enfermedad, siempre que la información sea clara y confiable”.

“En esa línea, Astellas Pharma Colombia lanzó Astellas Healthcare E-City, una plataforma virtual creada para fortalecer la alfabetización en salud y facilitar el acceso a contenido educativo de respaldo científico. El proyecto, exitoso desde su implementación en Brasil en 2023, llega ahora a Colombia para ayudar a la población a reconocer síntomas, comprender los factores de riesgo y promover el diagnóstico temprano del cáncer gástrico”, explicó.

La médica Kenny Arciniegas Moreno, líder médica del área de oncología de Astellas Farma Colombia, destaca que la información basada en evidencia debe ser vista como una herramienta para empoderar a los pacientes.

“Reconocer los síntomas, entender la importancia de la atención médica y comunicarse de manera efectiva con el profesional de salud son pasos esenciales para mejorar el proceso de diagnóstico y las posibilidades de un manejo exitoso”, puntualizó.

