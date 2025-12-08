Capturan a presunto líder de disidencias señalado de 13 homicidios en el Tolima
"Alias Zarco" fue enviado a prisión, acusado de 13 homicidios, incluido un firmante de paz y de transportar armas para disidencias.
Por:Yamileth Diaz Peña
Foto: Fiscalía General de la Nación
A la cárcel fue enviado José Ignacio Bustos Ruiz, alias Zarco, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc y señalado como responsable de una ola de homicidios en Tolima que dejó 13 personas muertas, entre ellas un firmante de paz.
Según las investigaciones, además de los homicidios, el procesado estaría implicado en el transporte de armamento.
