A la cárcel fue enviado José Ignacio Bustos Ruiz, alias Zarco, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc y señalado como responsable de una ola de homicidios en Tolima que dejó 13 personas muertas, entre ellas un firmante de paz.

Según las investigaciones, además de los homicidios, el procesado estaría implicado en el transporte de armamento.

Más noticias:Capturan a cuatro extorsionistas en Medellín: exigían pagos para dejar trabajar

Fuente: Sistema Integrado de Información