Los dos casos de uso indebido del servicio se registraron en el barrio El Bosque, en un establecimiento comercial que funciona como club nocturno, y en el barrio Vista Hermosa, en un lavadero de vehículos.

En medio de las inspecciones realizadas por la empresa, evidenciaron la instalación de un sistema fraudulento en ambos lugares, diseñado para eludir el medidor oficial de consumo bajo la modalidad de bypass. El sistema permitía que el agua potable fuera consumida sin el registro correspondiente.

Según la entidad, el volumen de agua potable defraudado se estima en 1.551 metros cúbicos, esta cantidad equivale al contenido de 172 carrotanques , un volumen que hubiera permitido el abastecimiento de aproximadamente 141 familias.

Por lo anterior, Aguas de Cartagena reportó los hallazgos a las autoridades competentes, iniciando los procesos administrativos correspondientes para la recuperación de los montos defraudados. Adicionalmente, procederán con la imposición de las sanciones establecidas por la normatividad vigente para este tipo de infracciones.

Por otro lado, y ante la frecuencia de hallazgos de este tipo, Aguas de Cartagena hizo un llamado a la población para que colabore con la identificación y reporte de cualquier anomalía o conexión ilegal.

Otros fraudes

Aguas de Cartagena informó que en las últimas semanas detectaron 3 conexiones ilegales de agua potable en tres establecimientos comerciales: un hotel y dos restaurantes ubicados en los barrios El Bosque, El Campestre y La Boquilla.

Dicha detección se dio en medio de los operativos del Programa de Control de Pérdidas Comerciales, el cuál tiene por objetivo detectar accesos irregulares al sistema de acueducto.

Durante las revisiones se encontraron tres tipos de irregularidades: una doble acometida (conexión directa no autorizada), un bypass (derivación previa al medidor) y una triple acometida (dos conexiones directas ilegales adicionales).

La empresa indicó además que las ilegalidades fueron comprobadas previamente por medio de pruebas hidráulicas y seguimiento de lecturas, lo que permitió identificar consumos no registrados por los medidores.

Posteriormente, se efectuaron trabajos técnicos especializados para desmontar las acometidas irregulares y se impusieron las sanciones correspondientes, que, según la normativa, pueden alcanzar hasta los $250 millones de pesos, además de implicar penas de prisión de hasta dos años.