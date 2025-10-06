El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que este año no aprobará las famosas caravanas de motocicletas en la noche del 31 de octubre para la celebración de Halloween, al indicar que el año anterior dicho espacio generó diferentes alteraciones de orden público como hurtos y caos.

Por medio de su cuenta de X, el funcionario señaló que "en 2024 antes de la famosa 'rodada' pedí buen comportamiento. No lo hicieron. Además, no vamos a permitir situaciones donde se generen alteraciones del orden público, u hechos de violencia, zozobra, caos y delincuencia. En resumen: no se vistan que NO van. Así lo dijimos y así lo haremos".

Turbay agregó que en los próximos días anunciarán medidas de prevención y control junto con la Policía Metropolitana.

Dicho pronunciamiento se dio horas más tarde de una difusión por redes sociales en las que advertían que por medio de plataformas virtuales se estaban anunciando los puntos y posibles fechas para la caravana.

Balance del 2024

Según las autoridades, el operativo de Halloween del año anterior resultó en la inmovilización de más de 200 motos por diversas infracciones de tránsito.

"La ciudad no quiere la caravana, estaría de acuerdo con la caravana si no se produjeran ninguno de los desmanes que se producen… pero como se creen que son intocables la instrucción que hemos dado es identificación y denuncia penal contra ellos”, señaló el funcionario.

Aunque el año pasado las autoridades anunciaron que adelantarían investigaciones para identificar a los responsables de las alteraciones de orden público, hasta el momento no se conoce de forma oficial una captura o proceso legal en contra de presuntos responsables por esos hechos.

