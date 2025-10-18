Hay alerta en el municipio de Sabanagrande porque los grupos criminales como 'Los Pepes' y 'Los Costeños' estarían reclutando a los menores de edad, a quienes les ofrecen sumas económicas a cambio de prestar el servicio para dichos grupos delictivos.

Según las denuncias que conoció La FM, los menores de edad son contactados para comete delitos como extorsiones y asesinatos selectivos en dicho territorio.

Lea también: Grupos criminales reclutan menores en Barranquilla: 'Los Pepes', 'Los Costeños' y el Clan del Golfo, implicados

Ante dichas denuncias se pronunció el alcalde de Sabanagrande, Atlántico, Darwin Rosales, quien confirmó que los jóvenes de dicho municipio sí están siendo reclutados por bandas criminales, y señaló que urge apoyo del Gobierno Nacional, para contraatacar las propuestas económicas que están recibiendo los menores por parte de los grupos delictivos que operan en el territorio.

Además, el alcalde dijo que, una de las mayores problemáticas para enfrentar la extorsión es que no se hace trabajo social suficiente, por parte del Estado, para que los jóvenes y los menores de edad se dediquen a trabajar, en vez de ser presa fácil de 'Los Costeños' y 'Los Pepes'.

"Todo esto es resultado de la falta de intervención en programas sociales que se ha venido viviendo no solamente en nuestro municipio, sino en todo el departamento y en todo el país".

El alcalde municipal puntualizó que "se necesitan programas que puedan generarle o brindarle una oportunidad a nuestros adolescentes y jóvenes, y pues no es fácil de pronto, por parte de nosotros como administraciones municipales, contraatacareste tipo de ofertas que se les hacen a estas personas que no son ofertas económicas bajas".

Le puede interesar: "Se volvió el mecanismo de chantaje de muchas comunidades", Colfecar sobre bloqueos de vías nacionales

Ante los continuos casos de extorsiones en Barranquilla y el Atlántico, que se siguen registrado incluso en medio de la tregua pactada por los señalados jefes de las bandas de 'Los Costeños' y 'Los Pepes', el concejal Alexis Castillo manifestó que no basta con una firma si no que, debe haber voluntad.

Para él, los líderes de estas organizaciones deben hacer un trabajo con sus estructuras para que se acojan al cese, ya que, desde su perspectiva, al parecer, no está sucediendo.

Fuente: Sistema Integrado de Información