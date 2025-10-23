El departamento de Córdoba se encuentra en nivel de alerta amarilla ante una posible ciclón tropical en las próximas 48 horas, según el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la Gobernación de Córdoba, el cambio de nivel de Vigilancia (verde) a Aviso (amarilla) se da en los últimos minutos ante el fortalecimiento de la perturbación tropical AL98, que presenta una probabilidad de desarrollo del 100% con lluvias, vientos y oleaje que podrían afectar sectores del Caribe colombiano, incluyendo el departamento de Córdoba.

Según el informe oficial, el Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Córdoba participa en la Sala de Crisis Nacional convocada por la UNGRD, en la cual se hace seguimiento permanente a las condiciones climáticas y se consolidan los reportes para orientar las medidas de preparación y respuesta en el territorio.

Las autoridades, ante la alerta amarilla hicieron un llamado a los alcaldes municipales, organismos de socorro y comunidad en general a activar sus planes de emergencia y contingencia, con el fin de fortalecer las acciones de prevención en zonas donde puedan presentarse situaciones de riesgo.

Reiteraron en la Gobernación de Córdoba a toda la comunidad a mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno, también en los canales oficiales de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, alcaldías municipales y organismos de socorro. Especial atención en San Antero, Moñitos, San Bernardo del Viento, Los Córdobas y Puerto Escondido.

Además, se mantiene en estado de alistamiento La Guajira, Magdalena como también Islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mientras que en San Andrés Isla y el municipio de Providencia y Santa Catalina permanecen en estado de Vigilancia.

Mientras que la tormenta tropical Melissa mantiene una alta probabilidad de que, en su tránsito, se presenten lluvias de variada intensidad en sectores del centro y oriente de la región Caribe, así como en amplias zonas marítimas del mar Caribe colombiano.

Fuente: Sistema Integrado de Información