La Policía Metropolitana de Barranquilla emitió código de alerta ante posibles manifestaciones en la Universidad del Atlántico, donde el inconformismo crece por los retrasos en la elección del nuevo rector.

La comunidad estudiantil espera el pronunciamiento de la Procuraduría, que investiga recusaciones contra los miembros del Consejo Superior, mientras la tensión interna va en aumento.

La alerta fue emitida por el mismo general de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Edwin Urrego, quien aseguró que en la ciudad hay un punto crítico, donde están poniendo toda la atención institucional, por protestas que se podrían presentar tras los retrasos que ha tenido la elección del nuevo rector de la universidad del Atlántico.

La elección se retrasó, porque hubo una serie de recusaciones en contra de los miembros del Consejo Superior de la universidad, quienes son los que eligen al rector. Uno de los que también salió salpicado el gobernador Eduardo Verano por ser el presidente del consejo.

Esto sin duda ha generado tensión durante todo el mes de octubre, y por eso la policía emitió la alerta de desmanes y saboteo en la ciudad.

Lo que indicó el general de la Policía de Barranquilla fue que "el único punto de atención en este momento es la Universidad del Atlántico, donde posiblemente se podría generar algunos inconformismos porque está muy polarizada la elección del nuevo rector".

La alerta de desmanes existe, por los retrasos en la elección y porque los estudiantes aseguran que hay corrupción en el proceso, aseveran que hubo compra de votos para elegir a un candidato a la rectoría, que sería alfil a los políticos de la ciudad.

El estudiante que hizo la denuncia, aseguró que "hay un candidato que hoy no cumple con las exigencias para ser rector de la Universidad del Atlántico. Su nombre es Layton Barrios, no cumple las horas docentes ni tampoco las horas administrativas y detrás de él, hay un oscuro panorama, porque quienes lo promocionan quieren ejercer poder externo para utilizar la Universidad del Atlántico como un medio político, para las próximas elecciones presidencias y para las próximas elecciones del congreso que serán en el 2026".

Añadió que, "así mismo, sabemos de antemano que estuvieron comprando la conciencia de los estudiantes, ofreciendo al voto a $150.000 pesos y compraron líderes, despidieron a más de 250 personas de la alcaldía de Barranquilla, para así intimidar a las personas que trabajan dentro de la Universidad del Atlántico".

Ante dichas recusaciones, la universidad y los estudiantes esperan la respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien evalúa los señalamientos en contra de los miembros del consejo para determinar si tienen facultad de elegir o no al rector.

