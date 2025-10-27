En la mañana de este domingo se reportó un hecho de alteración del orden público en el municipio de Arjona, Bolívar, luego de que un grupo de entre 30 y 50 personas llegara hasta el puesto de votación e incinerara el material electoral de uno de los puestos instalados en la zona.

Según informó el secretario de Seguridad en Bolívar, Manuel Berrío, el incidente ocurrió a tempranas horas del día, cuando la turba, conformada en su mayoría por jóvenes, irrumpió en el lugar manifestando su rechazo a la gestión del actual Gobierno Nacional.

"Una turba perteneciente a la población del corregimiento de Rocha en jurisdicción del municipio de Arjona, llegó hasta donde estaba instalada la mesa de votación y procedió a quemar todo el material electoral".

Leer más sobre: Un muerto y cinco heridos dejó ataque armado en El Carmen de Viboral, en Antioquia

El lugar de los hechos, una institución educativa del corregimiento de Rocha. Allí, están habilitadas 2530 bolivarenses para ejercer su derecho al voto.

El funcionario indicó que las autoridades reaccionaron de inmediato siguiendo los protocolos establecidos y que el caso ya está bajo investigación por parte de la Policía y la Armada Nacional.

#LoÚltimo | Las autoridades confirmaron que en Arjona (Bolívar) una turba de entre 30 y 40 personas llegaron hasta un puesto de votación y quemaron el material electoral, impidiendo que la jornada de consultas interpartidistas se llevara a cabo.

🚨El secretario de Seguridad en el… pic.twitter.com/f0O4wJveyx — La FM (@lafm) October 26, 2025

Berrío aseguró que, hasta el momento, no se reportan capturas, pero ya se adelantan labores de inteligencia para identificar a los responsables. Agregó que en los demás municipios del departamento la jornada electoral transcurre con normalidad, con presencia de la Policía, el Ejército y la Armada en todos los puestos de votación instalados por la Registraduría. El funcionario reiteró que este fue el único hecho irregular reportado en Bolívar hasta ahora. Además, el funcionario indicó que las autoridades reaccionaron de inmediato, siguiendo los protocolos establecidos y que el caso ya está bajo investigación. Léase también: Huracán Melissa se aleja del Caribe colombiano, según el IDEAM Berrío aseguró que hasta el momento no se reportan capturas, sin embargo, sostuvo que los vídeos que difundió la comunidad al momento de los hechos serán claves para poder identificar a los señalados. Acerca de las quejas que manifestaban los mencionados, sólo se conoce por el momento que se trataría, al parecer, de las inconformidades por las demoras en la reparación de la Vía Rocha, que de hecho, ya se completan 6 años desde que una sentencia obliga al Invias a responder por las obras de mantenimiento, las cuáles, hasta ahora no muestran avances. Con respecto a las estrategias de las autoridades para retomar las votaciones con normalidad, se conoce que la Registraduría adelanta el envío de nuevo material para el mismo puesto.

Fuente: Sistema Integrado de Información