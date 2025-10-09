El dragoneante Juan Camilo Palacios, de 24 años, adscrito a la cárcel de Ternera, fue víctima de un atentado armado en el sur de Cartagena. Según el reporte de la Policía Metropolitana, el funcionario fue seguido a pie por un hombre armado, mientras otro sujeto lo esperaba en una motocicleta para facilitar la huida.

El ataque ocurrió cuando Palacios se desplazaba fuera de su lugar de trabajo. Las autoridades confirmaron que el uniformado recibió dos impactos de bala, uno en el tronco y otro en el cuello, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

El brigadier general Gelver Yesid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, indicó que se trató de un atentado directo y que se activó un plan candado en toda la zona para dar con los responsables.

“En este momento está siendo atendido por los galenos, pues por lo reciente de los hechos no conocemos con precisión su estado de salud. La Policía Nacional desplegó un operativo investigativo con apoyo de inteligencia y de la Policía Judicial para recopilar la mayor cantidad de información posible. La escena quedó a disposición del CTI de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes”, señaló el general Peña.

El oficial agregó que no se descarta ninguna hipótesis sobre los móviles del ataque y que se reforzaron las medidas de seguridad alrededor del penal de Ternera, ante la ola de atentados recientes contra funcionarios del INPEC en varias regiones del país.

Las autoridades informaron además que, por el momento, no se ha establecido contacto directo con la familia del dragoneante. Palacios, oriundo de otra región del país, residía en Cartagena en condición de arrendatario y llevaba más de dos años vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El caso se suma a los ataques registrados en los últimos días contra guardianes y dragoneantes en distintas cárceles del país, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a pedir al Gobierno Nacional evaluar la declaratoria de una emergencia carcelaria para fortalecer la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario.

