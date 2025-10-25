Las autoridades reportaron que en zona rural del municipio de Magangué, Bolívar, fue hallado sin vida Nefer Díaz Inela de 40 años, en la finca Villa Wendy, ubicada en la vía que conduce hacia el corregimiento de Henequén.

Según el reporte de la Policía de Bolívar, el cuerpo fue encontrado por trabajadores del lugar, quienes lo trasladaron al Hospital La Divina Misericordia, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

Inicialmente se presumió que la víctima pudo haber sufrido un infarto, aunque durante la revisión médica se observó una herida en la región parietal derecha, es decir, cerca a la cabeza. Dicha lesión aún no se esclarece cómo fue producida.

La Policía Judicial de Magangué, bajo coordinación de la Fiscalía 36 de Turbaco, adelanta las investigaciones y se encuentra a la espera del resultado de la necropsia de Medicina Legal para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si el golpe fue producto de una caída o de un elemento contundente.

De acuerdo con la información recopilada, Díaz Inela no tenía antecedentes judiciales y se dedicaba a labores agropecuarias y al cuidado de ganado. Adicionalmente, testigos relataron que, momentos antes del suceso, el hombre pidió un vaso con agua y se tomó el pecho con dolor antes de caer al suelo.

Sobre las labores que adelantaría ese día, el reporte oficial indica que "según información suministrada por familiares la persona fallecida había salido desde temprano de su residencia con el fin de concretar entrega de unos terneros, con el propietario de otra finca".

Por ahora, el caso genera conmoción en la comunidad que por medio de redes sociales difunde la noticia expresando solidaridad con la familia del fallecido.

Fuente: Sistema Integrado de Información