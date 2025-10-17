Un nuevo bloqueo se registra en el relleno sanitario General del Norte, ubicado en el municipio de Maicao (La Guajira), por cuenta de comunidades indígenas que impiden el ingreso de los vehículos recolectores, dejando en crisis la recolección de basuras en Manaure.

La gerente de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Triple A), Adis Robles, explicó que este bloqueo afecta la recolección de basuras en todo el municipio de Manaure, además le hace un llamado a las autoridades para que mantengan los diálogos con los manifestantes y se pueda superar esta situación.

“Estamos a la espera de que el municipio de Maicao se reúna con los representantes de las comunidades aledañas al relleno regional del norte, ubicado a la entrada del municipio de Maicao. En estos momentos tenemos dos vehículos represados en el relleno regional, los cuales no han podido salir, ni ha sido posible el ingreso de otro vehículo que quedó en ese mismo predio” indicó la gerente Adis Robles.

Ante esta contingencia, la empresa prestadora de estos servicios, hizo un llamado a la comunidad a no sacar las basuras a las calles o espacios públicos, mientras se logra superar la situación, con el fin de evitar la acumulación de residuos, malos olores y posibles afectaciones a la salud pública.

Cabe mencionar que, a pesar de este bloqueo que puede generar una crisis ambienta aún mayor, las autoridades en el municipio de Maicao no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se espera llegar a una solución concertada que permita restablecer la operación del relleno sanitario y normalizar la prestación del servicio.

