En medio de los diálogos de paz entre el alto comisionado Otty Patiño y las autoridades gubernamentales en Barranquilla y el Atlántico, fue capturado alias 'Enzo', integrante del grupo criminal 'Los Costeños', quien según la policía estaría encargado de dinamizar los delitos de extorsión y bajo el mando de alias 'El Menor' uno de los cabecillas de dicha red delincuencial.

El anuncio sobre el operativo de captura lo hizo el general de la policía metropolitana de Barranquilla, Edwin Urrego, quien aseguró que, "a través de una diligencia de allanamiento y registro practicada en el barrio La Luz de la ciudad de Barranquilla, logra la captura de alias Enzo, integrante del grupo delincuencia común organizada Los costeños".

Además, dijo que "en el momento de la diligencia le es incautada un arma de fuego con su respectivo proveedor y munición".

El coronel puntualizó que "alias 'Enzo' es dinamizador de la extorsión en el barrio La Luz, y también a contratistas por obras públicas en el distrito de Barranquilla".

Según el general Urrego, "el capturado tiene anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, extorsión, porte y tráfico de armas de fuego".

Alias 'Enzo' fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que responda por el delito de porte de arma de fuego.

Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego tipo pistola, un cargador para pistola, tres cartuchos calibre 45 milímetros y un teléfono celular.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el sujeto estaría bajo la coordinación de alias ‘El Menor’, jefe de zona del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario La Picota de Bogotá.

Fuente: Sistema Integrado de Información