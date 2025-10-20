Vestidos de blanco, con globos y pancartas en mano, cientos de cartageneros salieron a las calles del sur de la ciudad para exigir justicia por la muerte de Gretel Sofía Maestre, la niña de 9 años alcanzada por una bala perdida en el barrio Villa Fanny, muy cerca de San Fernando.

Entre lágrimas, su abuela materna, Bibiana Gómez, pidió que el caso no quede en el olvido. “Queremos justicia, es lo único que puedo decir. Que esto no quede así ni digan que fue descuido. Estábamos en nuestra casa, y aún así la perdimos. Yo la recuerdo yendo al colegio, jugando con sus amigos, peinándome… así la recuerdo”, expresó durante la manifestación.

La caminata, que inició en el barrio Villa Fanny y recorrió varias calles del sector, reunió a familias, vecinos y jóvenes que a una sola voz gritaron “¡Justicia para Gretel!”.

Ciudadanos como Ana María Donado también se sumaron al llamado. “Por justicia, por la vida de Gretel. Era una niña alegre, bailadora, feliz. Los niños no se tocan. Solo pedimos que este caso no quede impune y que las autoridades actúen con rapidez”, dijo.

A pesar del dolor, muchos de los asistentes hablaron desde la fe y el perdón. “Sabemos que hay un culpable, y lo tienen que encontrar. Lo perdonamos, porque ya no se puede hacer nada, pero queremos justicia”, añadió Donado.

La marcha, simbólica y pacífica, se convirtió en un clamor colectivo que refleja la preocupación ciudadana por la violencia que afecta a los barrios populares de Cartagena, donde el fuego cruzado entre pandillas continúa cobrando vidas inocentes.

¿Cómo ocurrieron los hechos?



El pasado domingo 12 de octubre, Gretel Sofía se encontraba en la terraza de su casa, en el barrio Villa Fanny, junto a su familia, cuando fue impactada por una bala perdida durante un enfrentamiento entre pandillas cercanas al sector.

La niña permaneció hospitalizada durante cuatro días en la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño, pero finalmente falleció el viernes 17 de octubre, debido a la gravedad de la herida.

Hasta el momento, no hay capturas por el caso. Las autoridades investigan el origen del proyectil y a los responsables de este hecho que terminó arrebatando la vida de la pequeña, quien soñaba con ser reina infantil y lucir, algún día, un vestido de quinceañera “como el de una princesa”. Además, hay una recompensa de 40 millones de pesos por información de quien causó esta muerte.

Fuente: Sistema Integrado de Información